Les habitants et résidents des cités Senelec, Dangou résidence, Sofa, entre autres, devront encore prendre leur mal en patience.

En effet, au mois de mai dernier, des agents identifiés travaillant pour le compte de la multinationale Orange s’étaient présentés dans les cités pour vendre leurs produits Kheweul. Ce produit finira par devenir un cauchemar pour ceux qui y avaient cru. En effet, en plus d’un contrat signé et du paiement des taxes via Orange Money, ces demandeurs ont eu la surprise de leur vie quand, en ce début septembre, un conseiller de la boîte leur affirme au bout de ligne 1413 que leurs demandes étaient en vérité irréalisables. La question que se posent les demandeurs est de savoir si leurs demandes étaient irréalisables, pourquoi alors proposer à des gens de fausses demandes? Et pourtant s’étonne l’un d’eux : « j’avais appelé au mois d’août, mais on m’a dit que la fibre n’était juste pas encore activée et que les agents qui devaient procéder à l’installation passeront dès que ce sera fait. » En ce début du mois de septembre, soit 05 mois après le dépôt des demandes, ce sont d’autres agents de Orange qui passeront dans les mêmes maisons pour de nouvelles demandes d’adhésion. Et quand les populations leur disent qu’elles ont déjà fait la demande, la réponse tombe net.

« Ces gens n’auraient pas dû venir ici. Si vous avez leurs numéros appelez-les ».