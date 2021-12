Une valeur de 700 millions Fcfa saisie

Le bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites se poursuit sur toute l’étendue du territoire douanier. Les opérations conduites ce week-end par les unités de surveillance terrestres et maritimes de la Douane ont abouti à d’importantes saisies de produits prohibés.

L’opération coordonnée entre l’escouade en mer qui a pris la pirogue en filature et les agents postés au rivage a permis de déjouer la tentative de déversement frauduleux et de mettre la main sur la marchandise.

Il s’agit de 7 types de médicaments conditionnés en 57 cartons d’un poids total de 580 kg. Lesdits médicaments sont constitués pour la plupart d’aphrodisiaques et des corticoïdes. La contrevaleur des médicaments saisis est estimée à plus de 700 millions de francs CFA.