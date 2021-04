FC Barcelone : La presse annonce une nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé

Le média Catalan Sport annonce qu’Ousmane Dembélé souffre d’une pubalgie qui pour le moment ne l’éloigne pas des terrains mais cette blessure peut s’avérer gênante car le Barça joue le titre et l’équipe de France l’Euro. Ousmane Dembélé, 23 ans, 24 matches 5 buts 2 passes décisives en championnat réalise sa meilleure saison sous le maillot Catalan et il est l’une des satisfactions du club cette saison.

Cependant, le média Sport annonce que le Français souffre d’une pubalgie depuis de nombreuses semaines. La cellule médicale et physique lui a prescrit un programme spécifique pour le maintenir sur les terrains. À côté Dembélé continue de s’entrainer avec son coach personnel Salah Ghaidi.

Si pour le moment la douleur ne le gêne pas plus que ça elle devient préoccupante puisqu’elle commence à durer. Elle arrive au plus mauvais moment puisque le Barça joue le titre et que l’équipe de France se trouve dans le groupe de la mort à l’Euro.