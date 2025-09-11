Fédération de Lutte : Le processus électoral suspendu

Partager Facebook

Le processus électoral de la Fédération sénégalaise de Lutte a été suspendu ce jeudi 11 septembre 2025. La Direction générale des Sports a pris cette décision suite à des contestations concernant la liste provisoire des votants. Des vérifications seront menées avec les comités régionaux pour s’assurer de la validité de la liste.

Afin de garantir la transparence du processus, une commission électorale autonome sera mise en place. La Direction générale des Sports s’engage à communiquer un nouveau calendrier électoral dans les meilleurs délais. « Kawtef » a été le premier à rapporter l’information.