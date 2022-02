Festival à SAHEL ouvert : Mboumba à l’honneur !

La 6e édition du Festival A Sahel Ouvert se déroulera du 25 au 27 février 2022, comme tous les deux ans à Mboumba, au nord du Sénégal. Le Festival est partenaire de l’initiative « Voix du Fleuve, Voie de la Paix », en préambule au Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Dakar (21-26 mars), et en partenariat avec Baaba Maal. De nombreux artistes, de plusieurs pays, seront à l’affiche.

Le concept de la prochaine édition du Festival A Sahel Ouvert («FASO») sera inédit cette année. L’événement se positionne, en effet, sur la route du Forum mondial de l’eau (FME) qui aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars 2022. Le FASO est ainsi partenaire de l’initiative « Voix du fleuve, Voie de la paix » qui vise à organiser une réflexion stratégique et créative sur les enjeux liés à l’eau entre populations riveraines du fleuve Sénégal, dirigeants de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), personnalités et experts en gestion de l’eau. Le projet est centré sur l’écoute des populations locales et la création d’emplois locaux pour le renforcement de la paix dans le bassin.

L’initiative est portée par des artistes dans le domaine de la musique, du cinéma, du théâtre et de la photographie. Une suite musicale collaborative, intitulée Voix du fleuve, voie de la Paix appelant à l’engagement pour l’eau et la paix entre les peuples, a été composée par des artistes de renommée internationale des quatre pays riverains du fleuve Sénégal : Baaba Maal (Sénégal), Fatoumata Diawara (Mali), Noura Mint Seymali (Mauritanie), Sékou Kouyaté (Guinée), Noumoucounda (Sénégal). L’album paraîtra le 22 mars sur le label Milk Music et sera interprété en live au Festival en avant-première. Un premier morceau, Maayo Senegal, de Baaba Maal, est déjà disponible sur les plateformes de musique, en accès libre.

Ce dernier a contribué à cet album et s’engagera, en tant que parrain du projet et personnalité fédératrice du fleuve Sénégal, à convier le dialogue avec les populations locales de la région du Fouta. Parrain du festival depuis sa création en 2010, porte-parole par excellence de la culture pulaar à travers le monde, oscarisé aux États-Unis pour la musique du film Black Panther, et nommé ambassadeur des Nations unies contre la désertification, sa participation au projet est apparue comme une évidence pour les organisateurs.

Le FASO s’articulera, comme d’habitude, autour de concerts, sur une grande scène installée dans le lit du fleuve, d’ateliers artistiques centrés sur le thème de l’eau, et de panels et débats faisant intervenir aussi bien des institutions, des experts, que des représentants des populations locales.

Une programmation artistique exceptionnelle

Parmi les artistes qui interviendront durant les trois jours de festival, on pourra compter sur certains de ceux qui ont enregistré l’album : Baaba Maal, Sekou Kouyaté, Noura Mint Seymali et Noumoucounda. Mais aussi la choriste et chanteuse gambienne Sona Jobarteh, qui se produira pour la première fois au Sénégal, et qui donnera deux concerts à Dakar et Saint-Louis, juste avant le Festival. La Mauritanie sera particulièrement à l’honneur avec non seulement la présence de la star Noura Mint Seymali mais aussi celles de la chanteuse engagée Thiédel Mbaye et de l’artiste international Daby Touré qui présentera au FASO son dernier EP, Kunta. Le Mali sera représenté par deux collectifs de femmes, représentant deux générations, liés à la tradition griotte et résolument ancrés dans la modernité : Naïny Diabaté et le Kaladjula Band, et les Go de Bamako. La scène rap ne sera pas oubliée avec les Sénégalais Samba Peuzzi et Wizabi. Ces artistes succèderont ainsi à Youssou Ndour, Ismaël Lo, Seun Kuti, Oumar Pene, Bonga, et d’autres grands artistes qui avaient marqué les éditions précédentes.

Et, comme à chaque édition, les jeunes artistes et les griots se produiront sur la scène ouverte, en ouverture du festival, et des cérémonies traditionnelles se dérouleront sur le fleuve et ses berges. Des spectacles de danse, de théâtre, des performances et des projections de films seront également au programme durant toute la semaine précédant l’événement.

Au cours des cinq précédentes éditions du Festival, plus de 300 artistes ont été programmés, plus de 70 000 festivaliers ont assisté aux concerts et activités, un théâtre de verdure inédit en zone rurale a été construit, plus de 1 000 arbres ont été plantés, des actions médicales inédites ont été engagées, 900 bénévoles, dont 600 femmes, sont impliqués chaque année dans ce projet hors du commun.

MADA NDIAYE