Fête de l’indépendance : Le beau défilé des Premières Dames.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce 04 Avril 2025 a été une journée tout à fait remarquable. En effet les Premières Dames, Marie Khone Faye et Absa Faye, épouses du Chef de l’État, ont brillé pendant la fête de l’indépendance.

Marie Khone Faye et Absa Faye, épouses du Chef de l’Etat, ont brillé pendant la fête de l’indépendance célébrées ce vendredi 4 avril. L’évènement marquant les 65 ans de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été présidé par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, et les deux dames étaient en bonne place dans la tribune officielle.

Après le défilé, les Premières Dames Marie Khone Faye et Absa Faye ont présenté leurs voeux aux Sénégalais, en révélant par la même occasion leur présence sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Nous reprenons ci-dessous les posts qu’elles ont faits, l’occasion d’admirer encore toute leur splendeur.

Le message de Marie Khone Faye

Une journée mémorable, vécue en pleine communion avec les citoyens sénégalais, pour célébrer notre chère patrie, si précieuse à nos cœurs. Unis dans la fierté et portés par l’espérance, nous regardons ensemble vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Puisse Allah nous préserver et guider nos pas sur le chemin de l’unité et de la paix durable. Bonne fête de l’Indépendance à toutes et à tous.

Le message de Absa Faye

En ce jour symbolique du 4 avril, nous célébrons les 65 ans d’indépendance de notre chère patrie. Être Sénégalais, c’est honorer une histoire riche, une culture vivante et un peuple debout face aux défis. C’est croire en un avenir à bâtir ensemble, avec dignité et confiance.

Bonne fête de l’Indépendance à toutes et à tous ! Que notre foi en notre nation nous inspire chaque jour à œuvrer pour le bien commun. Avec toute mon affection, Absa Faye Première Dame de la République du Sénégal