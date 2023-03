Fête du 08 mars à Mbayene Thiasde: Les femmes sont en reste , sollicitent des financements et la formation.

A l’image de beaucoup de femmes issues du monde rural, celles du village de Mbayene Thiasde une localité de la commune de Kamb c’est dans le département de Linguère, ne vont pas célébrer la fête du 08 mars .En cause les Samba Linguère de cette contrée (Mbayene Thiasde) manquent presque de tout .

Entre autre doléances soulevées par les femmes de Mbayene Thiasde , d’après Marième Camara dite Diallo Camara présidente du groupement de promotion féminine du dit village, ici les femmes n’ont pas de financements venant de l’État du Sénégal encore moins de formation. Selon Marième Camara,, à Mbayene Thiasde, les femmes sont engagées, seulement il leur manque de crédits pour booster le développement de leur village. Ainsi , à son nom, à l’unanimité les femmes du village de Mbayene Thiasde,, sollicitent des financements et la formation auprès du gouvernement du Sénégal au premier rang son Excellence le Président de République Macky Sall gage d’un développement durable dans cette localité peuplée essentiellement de paysans et d’éleveurs.

Mieux Madame Marième Camara d’ajouter qu’il n’y a pas de problème de terre à Mbayene Thiasde pour dérouler des activités génératrices de revenus à l’image du maraîchage, mais le clou aura été les semences en qualité et quantité suffisante, du matériel agricole adéquat également fait partie des préoccupations des populations notamment les femmes.

En cette fête du 08 mars édition de 2023,les femmes du village de Mbayene Thiasde ne disposent pas de moulin à mil ainsi pour moudre leur mil , elles font plusieurs kilomètres soit aller à Dahra distant de 22km ou Boulal 16km.Dans le domaine de la santé il y existe une case de santé fonctionnelle moyennant, d’ailleurs les habitants de Mbayene Thiasde et villages environnants, demandent l’érection de cette case de santé en poste de santé avec un équipement de dernière génération. On ne le dira jamais assez l’électrification de Mbayene Thiasde demeure et reste une demande sociale des mille âmes qui s’y réveillent quotidiennement.

Pour rappel, des poteaux électriques sont en souffrance à Mbayene Thiasde ce depuis l’année dernière. A cet effet, les ministres Aly Ngouye Ndiaye, Samba Ndiobene Ka et Aly Saleh Diop sont interpellés pour sortir Mbayene Thiasde de l’obscurité.

Le moins que l’on puisse dire la fête du 08 mars dédiée aux femmes du monde, n’aura aucun goût pour les femmes du village de Mbayene Thiasde car ces dernières sont hantées par la conjoncture économique .

Samba khary Ndiaye Linguere