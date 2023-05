Fête du Travail: La CNTS-FC-A pour l’audit de la caisse de sécurité sociale et de l’Ipres

La confédération nationale des travailleurs du Sénégal- Force du changement authentique (CNTS-FC-A) a célébré la fête du travail hier, sous le thème de l’inclusion sociale. Occasion saisie par la secrétaire générale, Bakhaw Diongue, pour inviter à un audit de la Caisse de sécurité sociale et de l’Institution prévoyance retraite (Ipres) pour faire face au non versement des cotisations des travailleurs qui leur sont coupées à la source.

Les syndicats affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal- Force du changement authentique (CNTS-FC-A) ont célébré la fête du travail. Selon Bakhaw Diongue, la fête du travail de cette année se tient dans un contexte mondial difficile et inquiétant marqué par la rareté des ressources et des denrées affectant les économies au moment où l’Afrique cherche les meilleurs outils d’exploitation de ses recherches. « Chez les travailleurs, la perte de l’emploi est devenue la règle et non l’exception. Ce processus de liquidation, accentuée durant la pandémie, a fini mettre les travailleurs dans le désarroi », dit-elle.

Et de poursuivre : « La tendance de l’accaparement de stations de représentativité dans les institutions sociales comme celles de la République ne doit plus être la règle du jeu syndical. »

Revenant sur le choix du thème, Bakhaw Diongue soutient qu’il se justifie par les problèmes avec les institutions de travail social, à savoir l’Ipres, la Caisse de sécurité sociale et les IPM. « Les travailleurs n’ont pas de couverture sociale avec cette précarité de l’emploi. En plus, nous avons constaté qu’au niveau de l’Ipres, il y a des difficultés pour les travailleurs qui cotisent. Ils nous font comprendre que les chefs d’entreprise cotisent, mais à chaque fois qu’ils y vont avec leur carte numérique, l’Ipres leur dit que la cotisation syndicale est de 3 ans pour quelqu’un qui a fait plus de 10 ans. Ce que nous trouvons vraiment injuste », déplore-t-elle. Et d’ajouter : « Nous ne pouvons pas nous positionner sur le bulletin de salaire et le reverser. Le patron cotise donc l’Ipres et la caisse de sécurité a le droit de verser. »

A l’en croire, les institutions sociales de la république doivent payer. « Il faut auditer l’Ipres et la caisse de sécurité sociale. Il y a quelques années, plus 450 enseignants n’ont pas bénéficié de ces cotisations, il faut prendre les responsables des syndicats pour qu’ils soient dans les conseils d’administration pour savoir si l’institution cotise. Nous insistons sur la précarité de l’emploi, ils recrutent des vacataires et autres. Les travailleurs subissent des harcèlements surtout les femmes et ce n’est pas normal et ils ont peur de dénoncer le chef de l’entreprise », martèle-t-elle.