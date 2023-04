Fin du ramadan, vendredi ou samedi : Une Korité à double vitesse

S’achemine-t-on vers la célébration de deux Korité au Sénégal ? En tout cas, alors que plusieurs pays dont la France et la Tunisie ont déjà annoncé la Korité, ce vendredi 21 avril, sur la base de calcul astronomique, selon des informations sur la visibilité du croissant lunaire, fournies par l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’astronomie (ASPA).

Le croissant marquant la fin du Ramadan ne peut être aperçu au Sénégal ce jour, jeudi 20 avril 2023, correspondant au 29ème jour de jeun, donc la nuit du doute, à cause d’une d’éclipse solaire visible. «La conjonction qui correspond au moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le jeudi 20 avril 2023 à 4h 13mn UTC, moment qui marque la fin d’un tour de la lune autour de la terre et le début d’un nouveau tour. Ce sera un jour d’éclipse solaire visible dans l’hémisphère Sud». Par conséquent, «le jeudi 20 avril : la lune se couchera à 19h 53mn, alors que le soleil se couchera à 19h 23mn. Elle aura 15h avec une élongation de 7° et une visibilité de 0,52%. La lune ne sera pas observable dans ces conditions à l’œil nu», lit-on dans un communique de l’ASPA.

Selon le document publié par Maram Kaïré, président de l’ASPA et ses camarades, le «vendredi 21 avril : la lune se couchera à 20h 49mn, soit 1h19mn après le soleil qui se couche àn 19h23. Elle sera alors âgée de 1j16h 37mn et sa surface éclairée sera de 3,24%. Le croissant sera observable à l’œil nue au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé».

En résumé, «le jeudi 20 avril, aura lieu une éclipse solaire non visible au Sénégal. On ne peut voir un premier croissant à l’œil nu un jour d’éclipse. Les pays qui ont déjà annoncé le jour de la fin de leur Ramadan se basent sur la conjonction et non sur l’observation visuelle», précises les astronomes sénégalais. Rappelant qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche, au-dessus de là où le soleil se couche.