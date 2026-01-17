Finale CAN 2025 : La CAF dévoile son dispositif

Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a publié un communiqué officiel à quelques heures de la grande finale opposant le Maroc au Sénégal, prévue ce dimanche 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L’objectif : informer le public des dispositions organisationnelles prises pour garantir un déroulement fluide, sécurisé et festif de cet événement continental.

Des portes ouvertes dès 15h00 pour fluidifier l’accès

Afin d’éviter tout attroupement et d’assurer une entrée ordonnée des supporters, le Comité d’organisation a annoncé l’ouverture des portes du stade à 15h00 précises.

Cette mesure vise à faciliter le contrôle des billets, fluidifier les flux et garantir une installation sereine des dizaines de milliers de fans attendus.

Les autorités locales et les services de sécurité sont mobilisés pour préserver la sécurité des spectateurs dans et autour de l’enceinte.

Une cérémonie de clôture spectaculaire à 18h30

Avant le coup d’envoi tant attendu, les spectateurs assisteront à une cérémonie de clôture qui s’annonce haute en couleur.

Prévue à 18h30, elle mettra en avant la culture marocaine, la jeunesse africaine et la fraternité sportive entre les nations.

Musique, lumière, danse et effets visuels viendront sublimer l’apothéose de cette CAN 2025, marquée par un niveau de compétition exceptionnel.

Coup d’envoi de la final à 19h00 GMT

L’événement culminera à 19h00 avec le coup d’envoi de la finale entre le Maroc et le Sénégal, les deux premières nations africaines au classement FIFA.

Le stade Prince Moulay Abdellah sera le théâtre d’un duel de prestige, opposant les Lions de l’Atlas, en quête d’un deuxième sacre continental après 1976, aux Lions du Sénégal, vainqueur en 2022 au Cameroun et triple finalistes lors quatre dernières éditions.

Tout le continent aura les yeux rivés sur Rabat pour ce rendez-vous de l’histoire.

Discipline et fair-play exigés

Le Comité d’organisation a lancé un appel au civisme et à la responsabilité des supporters.

Dans son communiqué, il exhorte chacun à faire preuve d’esprit sportif, à respecter les consignes données par les agents de sécurité et à se conformer aux règles de circulation et d’accès établies autour du stade.

L’objectif est clair : faire de cette finale une fête du football africain, sans débordements ni incidents.

« Le public marocain est invité à arriver tôt, à encourager dans le respect de l’adversaire et à célébrer la CAN 2025 dans un esprit de fraternité africaine. »

Une finale symbole d’unité pour tout le continent

Au-delà de l’enjeu sportif, cette finale incarne le rayonnement de l’Afrique et la réussite du Maroc comme pays hôte.

Depuis plusieurs semaines, le Royaume vit au rythme de la CAN, entre ferveur populaire, infrastructures modernes et organisation saluée par la CAF.

Dimanche, Rabat vibrera au son des tambours et des hymnes, pour une soirée de gloire et de passion, reflet de la vitalité du football africain.