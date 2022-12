Financement pour l’adaptation Climatique: Des avancées notées pendant la COP-27

Pour permettre aux acteurs non étatiques du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest de mieux appréhender l’essence des progrès et des points de blocage de la COP-27, Enda Energie a tenu une session de débriefing dans le cadre de l’initiative régionale CaPCoP-27. Au cours de cette rencontre, Enda Energie a soutenu que des avancées ont été notées, même s’il reste toujours à faire pour le financement concernant l’adaptation climatique.

Malgré les efforts déployés en amont et pendant la CoP par les acteurs étatiques et non étatiques, les résultats obtenus au sortir de la CoP-27 demeurent encore en deçà des attentes et ne permettront guère d’apporter des solutions idoines face à l’urgence de l’action climatique par rapport à l’ampleur des inondations, la fréquence marquée des poches de sècheresse, etc. Outre ces préoccupations latentes, il s’y ajoute la question fondamentale de la transition énergétique juste devenue un sujet central discuté en marge des négociations et nécessitant une communication plus appropriée afin de permettre aux économies des pays du Sud de garantir leur accès aux services énergétiques tout en contribuant à l’ambition climatique. C’est pourquoi, Enda Energie a tenu une session de débriefing dans le cadre de l’initiative régionale CaPCoP-27 pour permettre aux acteurs non étatiques du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest de mieux appréhender l’essence des progrès et des points de blocage de la CoP-27. Selon la responsable internationale et plaidoyer à Enda-Energie, Aissatou Diouf, pendant la Cop, l’enjeu crucial qui intéressait les Africains est d’avoir un mécanisme financier dédié aux financements et pertes et dommages. « Car ce sont des pertes irréversibles qui ont des impacts sur le changement climatique, le déplacement des populations, les pertes en vies humaines », dit-elle. Elle indique qu’en Afrique, cette année, plus de 300 morts au Nigeria et des centaines en Afrique du Sud ont été dénombrées. « Il est donc important d’avoir un mécanisme de financement dédié pour permettre à nos Etats africains mais également aux pays les plus vulnérables d’avoir des pouvoirs pour y faire face. Nous avons eu une décision historique d’avoir ces mécanismes financiers acceptés par l’ensemble des Etats qui étaient autour de la table de négociation pour défendre cela. Car c’est une question de justice climatique et faire face aux injustices que les pays en développement ont développées depuis plusieurs années parce que ces pays n’ont pas causé ce dérèglement climatique et font face régulièrement aux effets néfastes répétés qui impactent les communautés pour le développement de nos pays », martèle-t-elle.

Sur ce point, elle fait noter que la COP 27 a été un succès pour les pays africains et pour les pays en développement. « Tout n’a pas été parfait au cours de cette rencontre, car nous avons pas pu avoir tout ce que nous voulons. Il y a la question de l’adaptation car pour les pays en développement, il est important de doubler les financements qui sont destinés à l’adaptation. C’est une promesse de la dernière COP. Donc nos Etats et organisations de la société civile continuent à pousser pour opérationnaliser pour le double des financements parce que l’adaptation est une priorité pour nos communautés et nos pays parce que les impacts sont déjà là. Il faut aider les communautés au qui tient à bâtir leur résilience », indique-t-elle.

NGOYA NDIAYE