Football: Le bus de l’équipe de Gadiaga percute un camion, un joueur perd la vie

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La route a encore frappé. Cette fois-ci, c’est sur la Route nationale 1, entre les communes de Balla et de Goudiry, qu’un drame s’est produit. Le véhicule transportant l’équipe de football de Gadiaga (Bakel), engagée pour les play-offs du championnat de National 2, a été impliqué dans une collision d’une rare violence.

L’équipe revenait de Kaolack après un match disputé hier. Selon les premières informations, leur véhicule a violemment heurté un camion stationné sur la chaussée. Sous la force du choc, le bilan est lourd : un corps sans vie a été dénombré — celui du deuxième gardien de but de l’équipe — et plusieurs blessés sont à déplorer, dont trois dans un état grave. Aussitôt alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Goudiry se sont déployés sur les lieux pour porter secours aux victimes.

Ces dernières ont été acheminées vers les différentes structures sanitaires de Tambacounda pour une prise en charge d’urgence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui plonge le monde du football amateur dans le deuil.