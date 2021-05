Football: Le PSG privé de C1 la saison prochaine ?

En passe d’abandonner son titre de champion de France, le PSG risque pire encore: rater la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

« Inadmissible », Marquinhos a certainement choisi le mot qu’il fallait pour qualifier le match nul concédé à Rennes par le PSG dimanche soir, en clôture de la 36e journée de L1. Au-delà de la terne prestation des Parisiens en Bretagne, ces derniers ont réalisé là une très mauvaise opération sur le plan comptable. Le leader lillois jouissant désormais de trois longueurs d’avance, à deux journées de la fin du championnat. L’ASM et l’OL, pour leur part, étant revenus respectivement à deux et trois points à la faveur de leurs succès sur Lorient (4-1) et Reims (0-1).

Concrètement, cela laisse un joker au Losc, qui face à Saint-Etienne ou Angers pourra se permettre un match nul et ce, même si les hommes de Mauricio Pochettino font le plein d’unités devant Reims et Brest. Et pour ce qui est de la course à la Ligue des champions, cela laisse les Neymar et consorts sous pression, sans garantie aucune. Si ces derniers passent au travers dans ces deux matches comme à Rennes en effet, Monaco et Lyon en cas de carton plein (contre Rennes et Lens et face à Nîmes et Nice respectivement) relègueront le PSG au quatrième échelon. Donc en Ligue Europa.

Une issue dramatique pour un club formaté pour la gagne en C1, et une menace également pour le futur troisième de Ligue 1, qui pour aller en Ligue des champions devra en passer par deux tours préliminaires – soit quatre matches avant la phase de poules initiale. A moins que Manchester United ne batte Villarreal le 26 mai prochain en finale de la Ligue Europa, ce qui libérerait un accessit direct pour la reine des compétitions continentales au profit de la cinquième nation de la hiérarchie UEFA: la France en l’occurrence. Lyon, deux fois, et Rennes ont pu bénéficier d’un tel coup de pouce ces trois dernières années grâce aux sacres de l’Atlético, de Chelsea et du FC Séville en Europa League.