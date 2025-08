Franc enchaîne et terrasse Eumeu Sène

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Franc, de son vrai nom Emile-François Gomis, a une nouvelle fois marqué les esprits lors de sa dernière sortie. Connu pour sa hargne, vélocité, vivacité et puissance, il s’est imposé contre Eumeu Sène, l’un des plus grands lutteurs de sa génération. Le lutteur des Parcelles-Assainies avait promis une victoire au bout de 30 secondes, mais il a dû patienter plus de deux minutes pour surprendre un adversaire loin d’être facile à attaquer vif.

Une victoire tout en force

Pour avoir notamment remporté ses 14 premiers combats, dont les deux derniers contre Bombardier et Ama Baldé, Franc détenait bien évidemment la faveur des pronostics face à Eumeu Sène. Ce dernier est réputé pour son insouciance et sa solidité, mais n’est plus que l’ombre de lui-même, alors qu’il sortait d’une défaite contre Tapha Tine. Et les parieurs ne se sont pas trompés en misant sur Franc, qui a su imposer son style pour gagner.

Naturellement, on a assisté à un round observation dans les premiers instants. Les 30 secondes promises par Emile-François Gomis pour gagner se combat épuisées, certains amateurs commençaient peut-être à se douter (?). Mais dans un combat où les coups se sont échangés, sans effet de part et d’autre, un coup raté d’Eumeu a donné beaucoup de place à un Franc malin qui a utiliser toute sa puissance pour envoyer son adversaire au sol.