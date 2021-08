France: La vitesse limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de Paris

Cette mesure, qui vise d’abord à améliorer la sécurité routière mais aussi à faire baisser les nuisances sonores, ne concernera pas le périphérique, les boulevards des maréchaux et quelques axes. Vitesse limitée à 30 km/h à Paris : «Pas d’effet direct sur la qualité de l’air»

C’était l’un des engagements de campagne des écologistes repris par la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors de sa réélection en 2020. N’en déplaisent aux automobilistes parisiens qui aiment appuyer sur le champignon, à partir de ce lundi 30 août, ils ne pourront plus dépasser les 30 km/h, et ce, dans la quasi-totalité des rues de la capitale hormis le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes , au lieu des 50 autorisés jusqu’à présent, au risque d’une verbalisation.

Cette limitation, prise en concertation avec la préfecture de police, vise d’abord à améliorer la sécurité routière, à faire « baisser les nuisances sonores » et à « adapter » la ville au changement climatique, avait fait valoir, en juillet, David Belliard (Europe Ecologie-Les Verts), l’adjoint aux transports et à la voirie de la maire socialiste. Aujourd’hui, 60 % des rues la capitale sont déjà soumis à cette limitation.

Cette mesure vise aussi à aller vers une « ville moins bruyante », souligne M. Belliard. « On baisse les nuisances sonores, on fluidifie le trafic en diminuant les effets d’accélération et de décélération », a encore dit l’adjoint. Une décision qui fait suite à une consultation sur le sujet organisée à la fin 2020, rappelle aussi la Mairie de Paris sur son site. Cette dernière avait organisé une consultation du 27 octobre au 27 novembre 2020, concernant la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h, lors de laquelle 5 736 personnes ont émis un avis, dont 5 445 via le formulaire en ligne, dont une majorité de Parisiens (63 % des répondants).

Le boulevard périphérique, que la Ville voudrait faire passer à 50 km/h, reste limité à 70 km/h. Les boulevards des maréchaux, deux portions des quais de Seine, certaines voies des bois de Boulogne et de Vincennes, quelques grands axes de l’Ouest parisien (les avenues des Champs-Elysées, Foch, de la Grande-Armée, la rue Royale), des 12e (est) et 14e (sud) arrondissements restent limités à 50 km/h.