Frappes en Iran : le sort de Khamenei incertain, plusieurs pays du Golfe visés par Téhéran

Une « frappe préventive » a été menée samedi matin sur l’Iran. Une opération militaire menée conjointement par les Etats-Unis et Israël. Les bombardements ont visé «des cibles du régime et des sites militaires».

En représailles, Téhéran a envoyé missiles et drones sur Israël qui a mobilisé 20 000 réservistes supplémentaires et lancé une nouvelle frappe dans la matinée. Plusieurs bases militaires américaines, implantées dans les pays du Golfe ont été visées, faisant un mort aux Emirats.

Les espaces aériens de plusieurs pays du Moyen-Orient et du Golfe sont fermés : des centaines de liaisons aériennes sont suspendues, parfois jusqu’au 7 mars.

Khamenei vivant