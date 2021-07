FSF : Les résultats de la pétition pour dire non à Augustin Senghor dévoilé

Le président sortant de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a de nouveau assuré lundi, à Louga (nord) que le consensus portant sur le prochain mandat fédéral visait à réunir les ’’forces vives et les compétences’’ pour une meilleure organisation des compétitions.

L’annonce d’un consensus entre candidats déclarés à l’élection au poste de président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) fait réagir des sénégalais comme l’ancien député. En effet, Cheikh Oumar Sy avait lancé une pétition pour dénoncer le « compromis anti-démocratique et irrégulier trouvé entre certains candidats ».

Aujourd’hui, l’ancien député a collecté plus de 5000 signataires. C’est du moins ce qu’il déclare dans une publication parue sur le réseau social, Facebook.

Au total 5000 signatures ont été obtenues et les initiateurs se sont félicités du fait qu’ils ont dépassés les espérances car l’objectif était d’avoir 2500 Signataires . Tout ceci repose sur le fait que ces derniers pensent que pendant 14 ans la Fédération Sénégalaise Football n’avait pas de programme.

Sur il se sont fixés 100 volontaires ( et même plus) pour collecter 100 signatures physiques (10.000 signatures) pour demander à Me Augustin Senghor de ne pas se présenter pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Pour réussir leurs actions ils veulent procédés ainsi:

– Des bonnes volontés pour nous aider à imprimer 200 t-shirts pour les volontaires

– Des bonnes volontés pour nous aider à imprimer 10.000 lettres standards

Comme la Fédération Sénégalaise de Football est en principe une question de volontariat, nous comptons sur l’engagement de tous les amateurs sportifs pour participer à cette campagne.

Dés lors ils donnent rendez vous le 07 Aout prochain et ils ont lancés un message: “Le 7 Août reprenons démocratiquement notre Fédération Sénégalaise de Football. En perspective des élections de la Fédération Sénégalaise de Football il est prévu la mise en place d’un Comité pour la Défense du Football ( LE CODEF) » avancent -ils.

Me Senghor, qui était à Louga pour présenter le bilan de la fédération pour le mandat 2017-2021 aux clubs et aux groupements associés, était accompagné de candidats aux élections fédérales du 7 août prochain à différents postes. Augustin Senghor, par ailleurs candidat à sa propre succession a ajouté que son équipe a présenté un “bilan positif”. “ll ne nous reste qu’à gagner des trophées dont la Coupe d’Afrique, et retourner régulièrement en Coupe du monde, réaliser des projets en termes d’infrastructures et d’organisations de compétitions”, a-t-il soutenu.

M. Senghor a rappelé que partout dans le pays se jouent des compétitions de football. Cependant, il a jugé “important d’organiser la massification et la qualité autour des compétitions”. “Ce sont des enjeux importants qui impliquent un grand rassemblement des forces vives et des compétences. Et c’est pour cela que ce consensus a été mis en place”, a-t-il justifié.