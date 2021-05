Fuite de Gasoil à Thiaroye/ Mer: Les populations inquiètes

Une fuite de carburant provenant des tuyaux de la Société africaine de raffinage (Sar) inquiète les habitants de Thiaroye / Mer. Une situation qui peut virer au drame à tout moment car il suffirait d’une seule étincelle de flamme pour provoquer un incendie.

A Thiaroye-Sur-Mer, de nombreuses maisons sont construites sur le pipeline de la Société Africaine de Raffinage (SAR). Et depuis un certain temps, les habitants notent des fuites répétées. Une situation inquiétante qui hante leur sommeil. Une situation qui a conduit les habitants des quartiers riverains de l’usine à tenir une conférence de presse sur la question. Selon le porte-parole du jour, «les habitants de Thiaroye sur mer vivent un véritable danger permanent à cause de ces fuites de gasoil. À 200 mètres, on peut sentir l’odeur. Chose qui est inacceptable.

Et ce sont les autorités qui doivent prendre des mesures pour résoudre la question », martèle-t-il. Des imams, des délégués de quartiers, des associations des jeunes et les femmes étaient présents. Force est de constater que ces mêmes fuites sont aussi notées au niveau de la plage où la SAR a mis des agents de sécurité qui veillent sur les lieux. Nos tentatives de parler avec les responsables de la Sar sont restées vaines. Aussi, les habitants ont précisé par la voix de leur porte-parole qu’à chaque fois que ces fuites sont signalées à l’entreprise, la SAR dépêche une équipe pour la maintenance. Par contre, ces réparations ne sont que des solutions provisoires. «Nous réclamons une rénovation totale du pipeline qui date de plusieurs années.

L’installation du pipeline devance les habitations. Cet espace occupé par la Sar appartient au village Lébou, explique un notable. Face à cette situation, les habitants du quartier Issa Diop interpellent le président de la République, Macky Sall, afin qu’il apporte une solution durable à ce phénomène qui perdure.