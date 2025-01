Fusillade au Monténégro : Au moins 12 personnes tuées, le suspect s’est suicidé

Partager Facebook

Au moins 12 personnes ont été tuées, mercredi, après qu’un homme armé a déclenché une fusillade dans un restaurant du sud du Monténégro. Le suspect s’est suicidé d’une balle dans la tête, a déclaré la police. Le Premier ministre Milojko Spajic a décrété un deuil national de trois jours.

Au moins 12 personnes, dont deux enfants, ont été tuées par un homme armé et ivre, mercredi 1er janvier, dans le sud du Monténégro, parmi lesquelles le propriétaire d’un restaurant dans lequel le suspect avait passé la journée à boire avec des membres de sa famille. Contrairement aux premières informations communiquées par la police, les victimes n’ont pas toutes été abattues dans ce restaurant près de la ville de Cetinje. Le suspect aurait frappé à différents endroits.

Le drame a commencé vers 16 h 30 GMT. Le suspect, ivre, rentre chez lui et prend une arme « après s’être disputé avec un client avec qui il avait passé une grande partie de la journée. Il tue alors quatre personnes, a indiqué le chef de la police. L’assaillant s’est ensuite rendu « dans trois autres lieux où il a tué la famille Martinovic, un membre de sa propre famille et deux enfants âgés de 10 et 13 ans. Il a essayé de tuer quatre autres personnes dont la vie n’est plus en danger » », a précisé le chef de la police, Lazar Scepanovic, lors d’un point presse.

Un deuil national de trois jours

Dans une allocution dans la soirée, le Premier ministre Milojko Spajic a annoncé un deuil national de trois jours, les 2, 3 et 4 janvier. Évoquant « une bagarre dans un restaurant, au cours de laquelle des armes ont été dégainées, et qui a dégénéré », Milojko Spajic a aussi annoncé de nouvelles restrictions à venir quant à la possession d’armes à feu. « Cette tragédie nous interroge sur qui sont ceux qui peuvent avoir des armes au Monténégro », a-t-il ajouté.

Après cette explosion, le gouvernement avait promis de s’en prendre au crime organisé. Mais fin septembre, un autre membre d’un clan mafieux a été tué, encore à Cetinje, l’ancienne capitale royale nichée au creux d’une vallée. Il a été abattu par un tir de sniper alors qu’il était assis dans son jardin.

Selon le Small Arms Survey (SAS), un programme de recherche suisse, environ 245 000 armes à feu sont en circulation au Monténégro pour une population de 630 000 habitants.