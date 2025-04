Gabrielle Kane sous la menace d’une arrestation

Partager Facebook

Recon­nue coupable de diffamation dans le procès qui l’opposait à El Hadji Souleymane Ciss, Gabrielle Kane, condamnée par la justice, s’expose désormais à une contrainte par corps.

Senego est en possession de documents officiels émanant de l’Administration du Greffe de la Cour d’Appel de Dakar et de l’huissier Me J. F. Coly, attestant de l’absence de pourvoi en cassation de la part de la condamnée, rendant ainsi le jugement définitif et exécutoire.

Dans l’affaire l’ayant opposée au ministère Public et El Hadji Souleymane Ciss, Gabrielle Kane a été reconnue coupable du délit de diffamation par la Cour d’Appel de Dakar, après une condamnation en première instance en 2022, par le juge correctionnel. C’est ainsi qu’elle a été condamnée à 3 mois avec sursis et des dommages et intérêts de 2 millions de Fcfa à verser au plaignant, ancien candidat à la mairie de Thies-Est.

Garielle Kane n’a, jusque ici, pas encore exécuté la décision du tribunal , alors que le jugement est définitif.

L’huissier commis dans cette affaire avait procédé à la saisie d’une dizaine de banques en leur adressant des avis à tiers détenteur mais en vain. En l’absence de tout bien saisissable et en l’impossibilité d’accéder au domicile ou de communiquer avec la condamnée, malgré toutes les initiatives entreprises dans ce sens, l’huissier a dressé un procès-verbal de constat de carence, conformément à la procédure légale, pour servir et valoir ce que de droit.