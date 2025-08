Gambie : deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Partager Facebook

Deux citoyens sénégalais ont été arrêtés en Gambie ces dernières semaines dans le cadre d’une importante opération de lutte contre les infractions liées à la drogue. L’annonce a été faite par Ousman Saidybah, responsable des relations publiques de l’Agence d’application de la loi sur les drogues (DLEAG), dans un entretien accordé au Voice Newspaper.

Les deux ressortissants sénégalais ont été appréhendés aux côtés d’autres individus pour possession ou trafic de substances interdites, conformément à la loi gambienne sur le contrôle des drogues de 2003 (articles 35 et 43). Ils font partie des 36 personnes arrêtées lors de cette opération de répression menée entre la mi et la fin juillet 2025.

Au cours de cette période, la DLEAG (l’Agence d’application de la loi sur les drogues) a procédé à la saisie de quantités importantes de drogues : 118 paquets de cannabis, 69 colis supplémentaires, 426 paquets additionnels, ainsi que 108 enveloppes de kush et 111 comprimés d’ecstasy. Le haschisch a également été ciblé, avec la confiscation de plusieurs pierres, morceaux et enveloppes.

Une opération à l’échelle nationale

L’agence a enregistré au total 34 affaires liées à la drogue devant les tribunaux à travers le pays en l’espace de deux semaines. Quinze suspects ont été arrêtés la troisième semaine de juillet, et vingt-trois autres la semaine suivante. Dans le même laps de temps, onze dossiers ont été jugés, avec sept condamnations pour possession, trois pour trafic, et une affaire ayant débouché sur un acquittement. Parallèlement aux actions de répression, la DLEAG poursuit ses efforts de sensibilisation. Des campagnes de prévention sont menées sur les radios nationales et locales.