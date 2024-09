Gamou Tivaouane : Le message délivré par le khalif général Serigne Babacar Sy Mansour à la communauté musulmane.

Partager Facebook

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, exprime sa préoccupation face aux dérives sociales, notamment la violence, la dépendance et la corruption des mœurs, tout en appelant à l’unité et au respect des valeurs islamiques.

Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, a vivement dénoncé les problèmes sociaux grandissants au Sénégal, tels que la distraction, la dépendance aux stupéfiants et les meurtres intentionnels. Le message, transmis lors de la 122e édition du Gamou de Tivaouane, a également mis en lumière la nécessité urgente de revenir aux enseignements du prophète Mohamed.

À travers son porte-parole Serigne Papa Mactar Kébé, le Khalife a critiqué ceux qui accusent l’Islam d’iniquité sous prétexte de droits de l’homme, et a dénoncé la banalisation de la débauche et de la corruption morale, considérées comme des libertés modernes. Il a également averti contre les dangers de la désunion et l’usage irresponsable des réseaux sociaux, appelant la communauté musulmane à plus de discipline et d’unité face aux crises mondiales.

Le Khalife a aussi rappelé certains préceptes d’El Hadji Malick Sy, fondateur du Gamou de Tivaouane, en exhortant à éviter la division et à se rapprocher de Dieu. Il a terminé son message en adressant ses remerciements aux autorités sénégalaises et au Roi du Maroc, Mohammed VI, pour leur soutien à la ville de Tivaouane.