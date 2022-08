Gastronomie : La culture thaïlandaise s’invite sur le plat sénégalais 

L’Ambassade royale de la Thaïlande au Sénégal a tenu une soirée culturelle et gastronomie dans le but de renforcer les valeurs culturelles et de faire la promotion de la culture des deux pays.

Selon le chargé d’affaires de l’ambassade Royale de Thaïlande à Dakar, Jirajett Wongnorraset, la raison pour laquelle ils ont organisé cette activité c’est de faire la promotion de la Thaïlande et de tous les produits notamment les aliments car ils sont sains. « Nous avons choisi le Sénégal parce que c’est un pays réputé pour son hospitalité et les gens sont très accueillants et ils n’existent pas à découvrir une nouvelle chose raison pour laquelle nous avons choisi le Sénégal plus précisément la région de Dakar », a t- il dit.

A l’en croire, la Thaïlande mène une politique très importante pour lutter contre ces maladies dues aux aliments que nous consommons. C’est la raison pour laquelle la Thaïlande utilise les herbes naturelles et les condiments tous les aliments sont faits à partir de produits bio qui améliorent l’état de santé de toutes les personnes. Concernant le défilé de mode nous avons fait une collaboration entre les artistes sénégalais et des artistes thaïlandais ceux qui permettent également de renforcer la coopération entre les deux pays. « La culture connaît un effort les autres failles est dû à la crise économique et la pandémie de Covid-19 mais les évènements que nous déroulons permettent de renforcer les valeurs culturelles et de faire la promotion de la culture des pays » a conclu Selon le chargé d’affaires de l’ambassade Royale de Thaïlande à Dakar.

DJANGA DIA