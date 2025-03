Géopolitique : Quand l’ancien président sénégalais perturbe les sommeils 

Partager Facebook

Sans fondement aucun, frisant un abscons ridicule, des rumeurs bruissent depuis peu disant le Président Macky Sall non grata au royaume chérifien.

Optant initialement pour le silence méprisant contre ces inepties d’un autre âge, le service de communication de l’ancien président de la République du Sénégal se résout à un démenti par respect et égard aux inconditionnels de Monsieur Macky Sall, surtout quand on a voulu enter à cette infox des poursuites possibles contre celui qui a changé le visage infrastructurel du Sénégal.

En effet, à l’analyse de la viralité de la rumeur et de ses digitaux partagés via des canaux qui cherchent à courtiser le nouveau régime qui n’a toujours pas l’élégance de reconnaître la maestria de l’ancien président, même s’il profite des projets qu’il y a laissés pour essayer de meubler ses dix mois de règne dont la vacuité en réalisation n’en finit pas d’auner l’incompétence, il appert que le président Macky Sall gêne. Et pour cause ! Vaquant à de louables occupations internationales, s’éloignant à dessein du Sénégal pour ne pas faire ombrage à ses successeurs à la tête du Sénégal, il n’en reste pas moins la cible d’une ignoble campagne de désinformation et de calomnie visant inutilement à saper son honorabilité et son crédit personnel qui font de lui un leader couru par les grands du monde qui cherchent à s’abreuver de son inaltérable science du monde moderne.

Mais, têtue, la vérité au faîte de son triomphe lui donne toujours le dernier mot. En effet, il s’avère que le fait que Macky Sall vive hors du Sénégal n’est point dû à une peur de menaces de poursuites, tout comme son silence n’est nullement celui d’un timoré, mais juste l’élégant flegme d’un leader du monde qui n’a que faire d’un stérile bavardage.

Mamadou LY