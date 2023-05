Gestion des risques de l’Insertion Professionnelle au Sénégal: 100% Campus pour des solutions durables pour un accompagnement structurel, continu et de proximité

Toujours convaincu que l’éducation est au cœur du développement des nations, et la promouvoir est un enjeu de taille, 100% Campus dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2023, en accompagnement avec la mairie de la Ville de Dakar a organisé le Salon du Campus, Edition 2023. 100% Campus a posé le débat sur la gestion des risques de l’insertion professionnelle au Sénégal en accord avec la politique sectorielle du Gouvernement du Sénégal et l’axe Stratégie du Capital humain du Plan Sénégal émergent (PSE).

‘’Pour l’aide de la politique sectorielle qui comporte en fait une bonne dimension humaine et d’accompagnement des élèves et des étudiants, nous avons signé une convention avec la mairie Dakar avec la direction de l’éducation et de l’insertion pour pouvoir en fait accompagner les jeunes élèves de terminale, les entrepreneurs, les étudiants du privé et du public à mieux voir l’information sur tout ce qui est orientation professionnelle métier, mais surtout comment choisir sa filière à post bac’’, a expliqué Charles Gueye le promoteur du salon du campus qui est le fondateur de 100% Campus. Selon lui le salon va durer deux jours et la participation de plusieurs partenaires Institutionnels comme l’ONFP des partenaires privés, il a aussi la ville Dakar. A travers ce salon aussi c’est un cadre d’échange qui nous permet un peu de mettre en avant les différents métiers qui aujourd’hui vont permettre à ces jeunes de pouvoir s’occuper des postes de responsables de demain.

Pour ce qui est la participation de l’Etat Charles Gueye a indiqué qu’ils en train de voir comment tisser des Conventions parce que nous avons sollicité les ministères de L’insertion professionnelle, de l’enseignement supérieur. ‘’Nous comptons d’ici la fin de l’année valider des protocoles qui nous permettent un peu d’être d’officialiser notre partenariat avec l’institutionnel.

‘’L’éducation étant une compétence transférée de la ville Dakar à travers la direction de l’éducation et de l’aide à l’insertion qui a la mise en œuvre de la politique du conseil municipal même par rapport à ce domaine à l’éducation avait voulu accompagner cette structure qui s’appelle 100% Campus à mettre en œuvre ce projet’’, a fait valoir Pape Konaré, directeur de l’éducation et de l’insertion à la ville ce Dakar. Pour lui, ‘’ce projet vise tout simplement à être proactif par rapport Au chômage des jeunes par rapport à l’employabilité des jeunes parce que nous rencontrons souvent des étudiants en classe d’examen qui ont un problème pour pouvoir s’orienter vers des milices.

Par ailleurs, la mairie de Dakar effectivement a signé une convention, a-t-il affirmé, avec la structure organisatrice et dans cette convention donc nous attendons tout simplement comme je l’ai dit la mise en œuvre donc de tout ça mais aussi la participation donc des élèves. ‘’Mais Il y aura pas juste que les conseils parce qu’il y a aussi donc des panels qui sont organisés Dans différentes thématiques comme la transformation digitale Et on décide d’autres termes qui intéressent un pays en développement comme le Sénégal’’, a soutenu Pape Konaré.

MADA NDIAYE