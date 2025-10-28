GO : A Abdourahmane, un docteur qui panse mal

Partager Facebook

Après la sortie scandaleuse du ministre de l’Environnement, voici un condensé de réflexion d’un de ses fans. En attendant la reaction des autres:

« Docteur , un homme d’État ,un ministre de surcroît ne peut se permettre de prendre position aussi ouvertement entre le Président de la République et le Premier Ministre qui vous a proposé et donc,fait nommer !

M. Diouf, si vous vous permettez cet écart, je soupçonne que c’est par calcul politique politicien. En d’autres termes, par une manigance motivée par vos intérêts personnels, malgré un patriotisme bancal et votre honnêteté intellectuelle soûffreuteuse ces temps-ci.

Monsieur le ministre ,au nom de quoi le Président de la République devrait-il imposer le pardon à la place de la justice promise à ces millions de senegalais (les 54% que vous semblez minimiser aujourd’hui)?

Au nom de quelle cohésion devrait-il y avoir pardon sans que justice ne soit faite concrètement au lieu d’annonces ,de convocations et de relaxes purs et simples de nos ex bourreaux?

Qu’entendez vous par pardon ? Qu’entendez vous par pardon alors qu’aucune action concrète n’est posée pour nous garantir une justice ,pas des vainqueurs mais une justice juste et équitable, quand le voleur de deniers publics est sous bracelet électronique et le voleur de bétails estampillé criminel et écroué pour au moins une décennie ?

Fan Sébé