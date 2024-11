Go: Aissatou Diop Fall et le fric de Sonko

Quoi qu’on puisse penser d’Aissatou Diop, c’est quelqu’un de fidèle à ses idées, à ses principes. Et si jamais elle en dévie c’est toujours par accident puisque l’objectif d’en finir avec ces gosses arrogants et pingres de Pastef, reste le même.

Depuis qu’Aissatou Diop Fall a déclaré la guerre à Sonko (parce qu’elle se considère militante engagée de l’autre camp), elle n’a jamais reculé d’un cran. Et à chaque étape de sa guerre elle a su trouver les armes pour le combattre, loyalement ou en tout cas, efficacement.

La dernière attaque en date ? Sa récente campagne de dénigrement. Pour l’ancienne journaliste qui, à présent, se fait épauler par un de ses employés, un certain monsieur entre deux âges du nom de Coulibaly, le leader des patriotes est le plus grand manipulateur du pays, comme en attesterait sa levée de fonds déguisée au stade, qui était plutôt du blanchiment d’argent.

Et comment Aissatou sait-elle que c’était du blanchiment d’argent ? Parce que le stade ne fait que 15 000 places pour permettre de récolter 150 millions de frs, et qu’à la fin du meeting payant de Sonko, elle n’a pas vu des souches et des tickets trainer ? Pas un peu simplet, non?

Sébé