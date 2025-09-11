GO : Amsatou et les droits de….Farba

Uploader By Gse7en
11 septembre 2025

En ce jour particulier, je ne peux m’empêcher de penser à tous ces sénégalais assez martyrisés par les matons, dont l’Imam Ndao, Pape Bibo Bourgi et ses perfusions ambulantes, Abdoulaye Touré le polytechnicienaux membres brisés, Oumane Sonko qui a deux fois frôlé une agonie gratuite.

Et pourtant tout ce que je trouve dans mes quotidiennes lectures, c’est une Amsatou Sow Sidibé, professeure agrégée droit, chef de mini parti pollitique, et présidente de la Commission de droits de l’Homme, demander à Dame justice, d’accorder la liberté provisoire à Farba Ngom, sous prétexte qu’il serait malade. Au moins depuis, deux mois…..
Mais si Farba Ngom est si malade que ça, pourquoi depuis deux mois, ne pas l’évacuer au Pavillon spécial de Le Dantec ? Dans quelle prison du monde voit-on l’administration refouler des détenus chez eux, simplement parce que ces messieurs ne se sentent pas bien en taule, alors que certains de leurs camarades de chambre déclarent les voir chaque soir, livrés à leurs activités, sous la barbe et le nez des matons ?

Tout cela n’est pas bien sérieux. Il est même franchement regrettable qu’une professeure agrégée de droit se mêle de ce genre d’affaires.


Sébé

