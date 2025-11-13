Go : Apres la « Terramicyne » du Dr Sonko, des malades se relèvent

Le président Diomayemoysonko, n’aurait-il pas du attendre un peu, un tout petit peu, avant de commencer à deconstruire ce que son frère siamois avait bâti ?

En tout cas, ses nouveaux hommes n’y ont pas mis du temos pour aller chercher des bulldozers XXl, et tout raser sur le site.

Or donc (ndeysaan, faté wone na sakhe souma expression favorite bi, maag Pa Senghor). Or donc, Boy Bass de Ndiaganiaw, sans crier gare, a brutalement décidé de mettre fin à la mission d’Aïda Mbodji de Sonko, à la tête de la Coalition, pour la faire remplacer par Mimi mou « Panck mi. »

Finie donc l’aventure Sonkoydiomaye? Vous êtes libre d’y croire. Mais avez-vous seulement vu une fois, une seule fois, le Président Diomaye, de prononcer sur des chapitres politiques de cette taille ? Moi, pas. En tout cas.

Et tant que Sonko n’en pipera mot, pour moi rien de bien méchant ne se passe, malgré les turpitudes croisées de Gnome Ass et celles de l’opposition. Rien n’est sûr dans ce pays.

Sébé