Go : Avec la guerre, nos influenceuses n’iront plus a Dubai.

2 mars 2026 Décryptage

La mort de Khameney va venir tout compliquer, cette fin dannee. Tous les programmes que Dubai attendait se trouvent ainsi hypothéqués.

Mais la situation est désormais encore plus sérieuse car, selon l’avertissement du Ministre de la Défense des Émirats arabes unis, le pays est menacé de bombardement par l’Iran, notamment à Abu Dhabi et Dubaï.

Que vont devenir alors nos influenceuses sénégalaises ? Celles qui adorent la farniente, qui passent leur temps à danser, à sourire, qui adorent TikTok et les nuits sans lune ? Celles qui viennent de tout le Sénégal, que des milliers de femmes regardent comme on fixe un conte de fées? Celles des vidéos de couples complices, des voyages de rêve, des cadeaux prétendument offerts par des maris idéaux ? …

Va… falloir tout repenser, malheureusement, car le boum d’une bouteille de champagne, est bien différent de la déflagration d’une bombe.


Sébé

