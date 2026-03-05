GO : Avec Sonko, Moise renoue avec les maladresses

Partager Facebook

L’AG, ce n’est pas seulement une Assemblée Générale mais aussi l’Alternative Générationnelle, le vaisseau sur lequel notre ami Moussa Diop, l’ex-directeur de DDD avait navigué en direction de 2024.

Il n’était pas seul cependant car il avait compté sur l’amitié des grands ténors de l’APR en bord de rupture, comme Makhtar Cissé l’ancien ministre du pétrole, Aly Ngouille Ndiaye, Moustapha Diakhaté… même s’il ne les avait pas encore contactés.

Maintenant la nouvelle de Moise ressemblerait fort au PM, qui n’a jamais voulu collaborer avec lui, par mesure de prudence.

Ce que Moïse a trouvé pour se venger ? Il l’a livré à la vindicte populaire en le taxant d’ami des homosexuels, au moment où le scandale de l’affaire Pape Cheikh Diallo, continue de faire des petits. On verra ce qu’ Oscar lui prépare, comme réponse

Sébé