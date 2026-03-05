Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
31117622 29451298

GO : Avec Sonko, Moise renoue avec les maladresses

5 mars 2026 Décryptage

L’AG, ce n’est pas seulement une Assemblée Générale mais aussi l’Alternative Générationnelle, le vaisseau sur lequel notre ami Moussa Diop, l’ex-directeur  de DDD avait navigué en direction de 2024.

Il n’était pas seul cependant car il avait compté sur l’amitié des grands ténors de l’APR en bord de  rupture, comme Makhtar Cissé l’ancien ministre du pétrole, Aly Ngouille Ndiaye, Moustapha Diakhaté… même s’il ne les avait pas encore contactés.

Maintenant la nouvelle de Moise ressemblerait fort au PM, qui n’a jamais voulu collaborer avec lui, par mesure de prudence.
Ce que Moïse a trouvé pour se venger ? Il l’a livré à la vindicte populaire en le taxant d’ami des homosexuels, au moment où le scandale de l’affaire Pape Cheikh Diallo, continue de faire des petits. On verra ce qu’ Oscar lui prépare, comme réponse


Sébé

Tags

Vérifier aussi

barthelemy dias

GO : Barth se fâche et promet l’enfer au Pastef

Si j’étais un membre des patriotes, je ferais comme M. M dont la garde rapprochée …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved