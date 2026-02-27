GO : Barth se fâche et promet l’enfer au Pastef

Partager Facebook

Si j’étais un membre des patriotes, je ferais comme M. M dont la garde rapprochée qu’on lui avait prêtée par inadvertance, été prestement retirée par Oscar Sierra qui tient à la discipline, plus qu’à la prunelle de ses yeux.

Après avoir parcouru le Sénégal dans toute sa territorialité, Barth est rentré à Dakar, fulminant de colère.

La raison ? Encore une fois Sonko lui a ravi la vedette sans bouger et ce genre de frustration là, il ne peut pas la digerer. Ça ne lui plaît pas,point barre

.

Alors ? Alors hier il a tenu une conférence de presse pour présenter les enseignements de la première phase de sa tournée nationale, après avoir, dit-il, recueilli une parole « directe, sincère et sans filtre », qu’il compte restituer publiquement es prochains jours. .

Ça veut dire exactement quoi, une « parole directe, sincère et sans filtre » ?

Et de qui émaneràit elle, d’ailleurs ? Franchement ?

Sur ce plan, le « maire éphémère » na pas été très loquace. Toutefois, promet il de descendre les patriotes dans un très délai, avec ou sans nouvelles armes municipales.

Sébé