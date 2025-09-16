GO : Bob essaie le « roubé » avec Sonko

Partager Facebook

Comme ça ne marche pas toujours avec Diomaye, Bob essaye le » roubé. On ne sait jamais. « Ndioudj-ndiadj », « Rooubé, pas besoin d’aller chercher loin pour trouver leurs spécialistes chez nous.

La plupart du temps, ils se terrent dans la presse écrite ( celle qui laisse des marques), ou alors la grande basse-cour des avocats d’affaires. Mais en dehors de leurs fidèles talibés et des petits gabarits (genre Cheikh Ould Tchou-tchou, Blackisblack (le géant peint en noir), il y a aussi, et surtout, les pères putatifs que sont les Bourgi. Entendez l’ Albert le savant genereux, et Bob Picsou.le cadet

Une petite leçon d’histoire, en passant : En 2012, quand le président Abdoulaye Wade a voulu briguer un 3e mandat anticonstitutionnel, il a été sanctionné dans les urnes. Défait par Macky Sall, le vieux dirigeant a alors quitté le Palais présidentiel par la petite porte.

En 2023, le père de Amadou Sall soupçonné de vouloir imiter son prédécesseur, s’est heurté lui, à une contestation populaire menée par Ousmane Sonko, devenu Premier ministre qui « en aurait rajouté », en jetant dans la rue des centaines de milliers de jeunes.

Mais question : » C’est Ousmane qui les a jetés dehors, ou les jeunes qui sont descendus dans la rue pour changer leur destin ?

Sébé