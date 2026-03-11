Go : C.O. D…..Yawtamit ?

Partager Facebook

Il faut croire qu’il y a des sénégalais si friands de paraître à la télé, qu’à leurs yeux, n’importe quel média peut faire l’affaire, même s’il se fait répétitif ou se dévoile sans objet.

Cependant, quitte à se dédire par la suite, cette manie de jouer à l’omniprésent à l’antenne, peut aussi leur jouer des tour. Et alors, sont-ils chaque fois obligés de faire le tour des rédactions pour repréciser leurs pensées, afin d’éviter un petit-déjeuner chez le procureur..

Des exemples? Ils font foison. Seulement faut-il croire que des personnalités comme Cheikh Oumar Diagne ( ou C.O.D qu’il ne faut pas confondre avec le « Complément d’Objet Direct ) , ravissent la vedette à tous les autres politiciens de leur tribu.

Ainsi, selon le Cheikh Omar, , il évoquait plutôt une « responsabilité morale et politique » quand il parlait de la décision d’autoriser l’intervention des forces de l’ordre sur le campus universitaire, et rien dautre.

Ensuite, , soutient-il il, ses propos s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique public que certaines diffusions médiatiques auraient présenté ses déclarations de manière tronquée, modifiant ainsi le sens initial de son intervention. C’est tout ? Oui ce serait tout.

Mais ne vaudrait il pas mieux boycotter un peu les plateaux de télé pour se faire plus » comestible », et éviter des confusions au niveau des téléspectateurs?

Sébé