GO : Carême 2026 : Lutteurs et comédiens pour remplacer les religieux

Au début , les directeurs de prières profitaient chaque soir de la présence massive des jeûneurs dans les mosquées, pour prodiguer conseils et assistance aux musulmans, dans le but de leur permettre de mieux connaître l’islam.

Seulement maintenant, les choses semblent avoir changé. Bougrement changé d’ailleurs. En l’absence d’imams pros et de ouztaz intérimaires, on fait comme on peut et avec qui on veut, du moment que les compte-rendus sont programmés pour l’au delà.

Voilà donc qui explique la floraison des chaînes de télévision devenues de mini mosquées et la présence de lutteurs, et de comédiens sur le » minebar » pour nous parler religion, mais au passage, nous faire profiter de certaines questions succulentes ou déplacées de la vie civile: »

« Oustaz Saa, j’ai quatre femmes, mais cette année j’ai rencontré ma “seytané” et je ne veux vraiment pas forniquer. Comment faire pour l’épouser en respectant les règles de l’islam ? »

Et Saa, l’ouztaz du « Soleil levant de Thiès », de répliquer à l’intrépide jeûneur qui l’avait interpellé:

– « OK. »On va essayer de trouver la réponse ensemble. En attendant, comment as tu fait pour savoir que « khaley bi moy sa seytanée ? ( une réponse qui fait un peu penser à Fou Malade qui demandait à ses fans: » bakhame thiokhe name, thiokhoul ?

Mais c’est pas fini. Ailleurs, ça se passe sur l’autre studio-ring, avec le lutteur Sa Thiès, visiblement en colère contre le comédien Mbaye Kouthia qui, à son goût, semble trop se mêler de leur vie de famille, Balla Gaye et lui.

La suite ?.Ce ne fut pas comme dans le fameux western « Règlements de comptes à O.K Corral »,mais pour peu, les coups de poings étaient prêts à sortir pour

assainir l’atmosphère.

Sébé