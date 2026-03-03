GO : C’est quoi donc cette manie de se faire peindre en blanc.?

Partager Facebook

Au gré des ans, la peau de nos braves dames a bougrementchangé. D’ailleurs, « Touti rek mo si dess » pour qu’elle devienne comme celles des toubabs Du vrai blanc laiteux maintenant, et tout le monde s y met. Vous avez vu les animatrices de télé, les politiques, les mondaines ? Vous avez vu la transformation des VIP comme Aida Mbodj, Djeynaba Seydou Ba , Maimouna Bousso…. ?

Vous risquez de ne plus les reconnaître. On dirait qu’on les a toutes trempées dans un m liquide ocre ou jaunâtre des semaines durant, avant de les en extirper pour les jeter à la face du monde. C’est le nouveau xessal dit-on. Le xessal miracle qui blanchit deux fois plus vite, et dix fois plus fort. ,

Avec la nouvelle version qui fait plus toubab que nature, nos dames sont sur un si haut « piédestal » qu’elles attirent tous les regards dès qu’elles mettent le nez dehors. Mais..ce produits, sont ils sans danger pour le corps humain ? Je ne saurais le dire.

En revanche, ce nouveau xessal qui doit couter les yeux hors de la tête, » sa deugue deugue, sooful, ça le change. Parfois elles, deviennent meconnaissables Ce n’est vraiment pas la gamme « Ambi », dont parlait feu Thione Seck.

Sébé