GO : C’est quoi un contrat ?

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C’est de bonne guerre. Dans tous les pays du monde, l’opposition cherche de petits poux au pouvoir en place. Parfois, elle trouve de vraies bestioles, et non des lentes, parfois toute la gesticulation ne relève de l’intox, pour mettre le gouvernement en mal avec les populations.

Est-ce pour cela que dans cette affaire de pétrole lampant et rampant, les hommes du pouvoir parlent de tohu-bohu de certains détracteurs, qui essayent de retarder les investissements en décourageant les opérateurs privés ?

Pas trop compliqué. Il suffit d’attendre. Les problèmes relatifs au pétrole sont toujours compliqués. Seulement, simple question de temos, les fuites s’organiseront et éclaireront la lanterne des Sénégalais.

Mais est ce que le gouvernement et ses détracteurs parlent le même langage dans cette affaire, quand il nous semble que loin de demander la preuve des contrats existants, des ténors de l’opposition cherchent plutôt à savoir comment certains hauts d’en haut se retrouvent mêlés dans le business ?

Peut-être qu’il serait quand même bon de rappeler que dans l’ancien Code Pénal, un article punit des travaux forcés à perpétuité tous ceux qui auront contrefait ou falsifié des documents autorisés par la loi.

Sébé