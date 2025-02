GO : Cherche un job, Soda Bousso !

Partager Facebook

Du jamais vu ! On a beau sillonner l’Afrique, impossible de trouver un pays qui ressemble un tantinet au pays de Ndiadiane Ndiaye, la terre natale du » toogue- mouy dokhe » .

Imaginez donc ! Parce que l’ancienne Première Dame, grande prêtresse du tam-tam, avait l’habitude de jeter l’argent du contribuable par la fenêtre, en organisant des séances de tam-tam à tout bout de champ et en entretenant une meute de griottes à sa dévotion, voilà que même pas dix mois après son départ, s’installe la nostalgie.

Dans une émission de la 2STV en effet, une certaine Soda Bousso, griotte patentée, experte du gaspillage de l’argent d’autrui, vient de lancer un message poignant à Madame Marie Khone Faye, l’une des nouvelles first ladies de Diomaye.

Pourquoi faire ? Pour l’inviter à reconsidérer l’importance de la reconnaissance dans sa communauté et dans celle plus large de tous les communicateurs traditionnels. Ce qui peut se traduire en wolof facile, par : « Nous étions aux côtés de Marième Faye Sall, qui durant le mandat de son mari, nous a accordé ce que nous méritions ». Donc, pensez à nous, les griots et communicateurs traditionnels. Nous faisons partie de ce pays et nous méritons de la considération ».

Soit. Mais cette Bousso autre que Maimouna, doit elle bien connaître l’époux de Marie Khone ? On peut sérieusement en douter.

Sébé