GO: De plus en plus de fanatiques pour tuer la raison

Au rythme où vont les choses, bientôt il sera presque impossible de discuter avec quelqu’un dans ce pays. La raison paraît en congés ou en balade, et beaucoup s’y complaisent pour son côté facile.

D’un point de vue psychologique, le fanatisme serait un moyen, pour les personnes faibles, instables, en sentiment d’infériorité ou ayant une personnalité paranoïaque, de répondre à leur besoin de sécurité et de se protéger du monde extérieur qu’ils redoutent.

Les fanatiques considèrent que leur cause est la meilleure et que les actions qu’ils entreprennent pour la faire triompher sont légitimes et qu’elles ne peuvent avoir de limites. S’ils parviennent au pouvoir, les fanatiques mettent en place un système politique visant à imposer leur vision du monde et à châtier leurs opposants.

Y réfléchir à deux fois avant de porter son choix sur quelqu’un.

Sébé