GO : Dieguy Diop veut aussi aller à l’ONU

Maintenant, cest fait. L’ancien président sénégalais Macky Sall est officiellement candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, soutenu par l’Union Africaine pour succéder à António Guterres. Son dossier a été transmis par le président en exercice de l’UA, Évariste Ndayishimiye, qui acance qye par le procédé, l’UA pourra renforcer la représentativité de l’Afrique.

Mais Macky ne risque pas d’être seul dans cette aventure. Il y aussi Dieguy Diop, l’ancienne directrice de la coopération à la Commission de protection des données personnelles, qui veut l’accompagner.

Comme elle a beaucoup perdu dans ce pays depuis lagonie de l’APR, peut-être que ce serait plus intéressant pour elle, quand elle aura complètement fini de nous édifier sur l’histoire des 30 millions, dont on dit….

Sébé