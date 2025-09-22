GO : Dr Lansana G. Sakho : « Ce « Rappel à l’ordre ? La plus grande imposture »..

Pour le professeur Sakho, l’oubli de ses propres fautes pour en commettre de nouvelles, est la plus sûre des absolutions.

Et même si » Rappel à l’ordre » constitue un nouveau mouvement qui agite la scène publique sénégalaise, il ne se cache derrière ce nom faussement noble, qu’une opposition déguisée, une coalition « improbable » où les « ennemis » d’hier s’unissent. Non par amour du pays, mais par appétit du pouvoir et oubli opportun des principes.

Ainsi, ce fameux « rappel à l’ordre n’est qu’une caricature confuse, sans vision, mais dirigée par des haineux avec un (haineux dans l’âme en tête de file), des prébendiers dont le seul credo est la libération de ceux qui ont pillé l’économie nationale.

Quelle indécence !. Quelle insulte au peuple, un peuple qui réclame justice, assainissement des moeurs , et rupture avec les pratiques d’un autre âge.

En vérité, « Rappel à l’Ordre » est lui-même, un besoin urgent d’un rappel à l’ordre.

Sébé