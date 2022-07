GO : En attendant, Pape Djiby clarifie le jeu

Petit à petit, l’oiseau fait son nid, a-t-on coutume de dire. Et ce n’est pas notre confrère Pape Djiby Fall, toujours dans la course aux députés, qui dira le contraire.

De passage à Louga et dans une interview accordée à la presse, le boss des serviteurs (son parti), s’est voulu très clair sur ses ambitions, devant les « garouwale » de quelques concurrents qui se posent des questions sur une éventuelle collaboration avec le Parti au pouvoir et ses satellites :

« Je me bats d’abord et exclusivement contre la majorité en place. En tant que membre de l’opposition, notre seul et unique adversaire reste le parti et la coalition qui le porte au pouvoir.

Nulle autre formation ou coalition politique ancrée dans l’opposition, puisse-t-elle avoir une ligne de conduite différente de la nôtre, ne saurait l’être. Notre souhait reste cependant une large victoire de l’opposition au soir du 31 juillet 2022. Nous réitérons encore une fois notre fort ancrage dans l’opposition sénégalaise et travaillons vaillamment à avoir une majorité confortable à l’Assemblée. »

Si ce n’est pas clair comme ça, sans doute ça ne le sera jamais d’autant que le numéro deux des serviteurs a textuellement repris ce discours le même soir, sur les plateaux de télé.

Cette question évacuée reste une deuxième qu’est la provenance des fonds de campagne, malgré les assurances de Pape Djiby qui convoque cette fois le mécénat.

Y verra-t-on plus clair, en fin de compte ? Tout le monde le croit et l’espère, du moment que le parti des « serviteurs » s’engage à faire le bilan complet de toute aide qu’il aura reçue, lors de la campagne.

Sébé