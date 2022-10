GO : Grand Assane prend sa retraite

A RFI, il était grand reporter et présentateur. Et quand il a quitté son Sénégal natal pour tenter l’aventure journalistique en Europe, notamment à Radio France Internationale, le mur de Berlin était encore debout et Nelson Mandela, encore en prison.

Aujourd’hui, Grand Assane Diop part à la retraite. Une retraite bien méritée, après plus de 35 ans de reportages, d’interviews et de présentations. Son dernier passage à l’antenne à eu lieu samedi dernier, pour le journal « Afrique-Midi. »

La jeune génération sénégalaise ne doit pas beaucoup connaître Assane Diop, question de génération et de géographie.

Mais quand en 2019, il avait malencontreusement déclaré sur le plateau de TV 5-RFI que « Sonko manie le salafisme », Assane Diop n’avait pas manqué de créer un grand tollé sur Internet et les sites d’infos.

Un tollé dont il se souviendra jusqu’à son dernier souffle et dont il doit toujours sourire. C’était un scoop à l’envers.

Sébé