GO : Guy Marius Sagna, bon, patriote, mais…. 

Les bisbilles entre le député Guy Marius Sagna et le ministre Guirassy ne sont certes pas si graves, mais c’est surtout la manière qui n’y est pas. Quand on partage les mêmes convictions politiques, les mêmes responsabilités, les mêmes obligations dans un pouvoir, on doit, à tout instant surveiller ses arrières, et faire focus sur l’essentiel. C’est à dire travailler comme un forcené, se proteger mutuellement et éviter les réseaux sociaux amplificateurs, pour régler des comptes….

Certes, en dénonçant la cherté du prix d’un couvert de table que Moustapha Guirassy aurait acheté à tort, le député Sagna aura encore été fidèle à sa réputation de lanceur d’alerte contre les gaspillages courants qui alourdissent les efforts du gouvernement. Mais en passant son temps à jouer aux indics, à traquer l’accessoire ou l’intérêt mineur, quelles que soient les raisons, on peut facilement passer à côté de la plaque et faire preuve d’immaturite politique, surtout quand ça concerne des membres d’une même famille politique, et qu’on connaît les effets dangereux du linge sale lavé en public.

Dénoncer pour dénoncer, le député aurait pu s’arrêter dans les contreforts du Pastef, et pour qui connaît Sonko, obtenir des résultats probants qui ne seraient offerts aux adversaires, sur un plateau d’argent.

Sébé