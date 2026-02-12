GO : Ibrahima Séne, bientôt 3 ans déjà

Partager Facebook

Dans Wikipédia, le dictionnaire des internautes, son nom figure encore. Difficilment. Disons qu il cohabite en filigramme.

Les plus gentils des visiteurs du Net parlent de Ibrahima Séne comme d un acteur en putréfaction du PIT qui à force naviguer dans le flou le soir de sa vie, a fini par s incruster dans la proue d un navire appartenant à la flotte de Benno Béokk Yakkar, la seule qui paye.

Sur sa page facebook en revanche, l’ancien maoiste, trotskiste, wadiste et dansokhoiste… n’existe preque plus. Il ne survit que parses contributions fort controverséées. A la place, on découvre le nouveau Ibrahima Séne sans épaisseur, capable de prendre le petit déjeuner avec les socialistes affadis de Tanor Dieng, le déjeuner avec les rescapés du PDS , et le diner chez « Tata Marème » avec les apéristes et les transhumants format XXL..

C’est que qu’on appelle la sublimation. Ou, dans le cas d espece, la transformation en solide d un corps gras, mou, visqueux gazeux et certainement…vaseux.Ibrahima Séne défend aujourd’ hui tout ce qu il aborrait hier, et sans pudeur et circonspection aucunes, il s’est proposé de charger l’opposition , devenue son mouton noir.

Sébé