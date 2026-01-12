Uploader By Gse7en
GO : Karamoko prend ses jambes à son cou.

12 janvier 2026 Décryptage

Les marabouts sénégalais étaient connus pour ce genre d’exercice. Mais maintenant, ils sont relayés par beaucoup de leurs pairs africains.

Dans une vidéo devenue virale, un sachant malien demandait 100 millions de frs au gouvernement de son pays pour s’occuper de faire gagner le Mali, dans cette CAN tant convoitée. Il se disait .
même capable d’amener la Coupe d’Afrique de football en terre malienne.

Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Les  » djinns » ont il refusé cette fois de collaborer avec Synayoko pour la réussite de l’entreprise ?
Toujours est-il que rien n’a marché dans cette affaire. Et sans doute pour échapper aux griffes, le marabout a préféré prendre les devants, en disparaissant dans la nature. Son domicile est pris d’assaut depuis, mais sans grands résultats que des promesses des proches.


Sébé

