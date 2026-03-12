GO : La ferme !

Partager Facebook

S’ils se taisaient un peu, on pourrait peut-être mieux respirer. Il y a des Sénégalais comme ça. Ils n’ont pas besoin qu’on le leur dise. Ils sont sûrs d’être le centre du monde. Ils ont un avis sur tout.

On leur demande, ils parlent. On les ignore ? « Grawoul ». Ils attendent les grandes occasions pour se manifester, se fendre la gueule et prendre leur revanche. Que ce soit lors des cérémonies politiques, ou religieuses.

Par exemple, il y avait le gnome de Thiès ( celui qui avait quand même pris du recul ceĺui la, depuis que les resultats des dernières élections lui ont montré que « Maag dou caxaan, borom bédiawe dou foo » ). ensuite le professeur Cheikh Ould Bine Bine qui aime paraître à la télé, qui adore largent des politiques et la verroterie féminine, il y a Mounass, la « presse- woman » qui qui a maintenant découvert les ndioudj-ndiadj politiques avec Big Mack.

Franchement, si ce trio consentait un tout petit peu à diminuer ses apparitions publiques à la télé, il serait difficile de rencontrer des Sénégalais pour sen plaindre. Les gens en ont marre des guérillas politiques d’avant élections.

Comme le disait Henri Salvador, ça suffit : » Faut rigoler, faut rigoler, avant que le Ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, faut rigoler, pour empêcher le Ciel de tomber ».

Sébé