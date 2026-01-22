Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
5147251 7681830

GO : La journaliste Ndiab Biteye fait son Ndioudj….Ndiab

22 janvier 2026 Décryptage

Il faut croire que les écoles de formation des journaliste, doivent avoir des programmes différents dans notre pays.

Des chiffres et des lettres? Tout le monde se f…de l’authenticité, pourvu simplement que ce soit ressemblant, puisque, paresseux, les Sénégalais ne se donneront jamais la peine d’aller vérifier à la base.

Ainsi, il y a quelques jours, dans un débat de journalistes portant sur le prix du riz au Sénégal, nous avons eu la surprise d’entendre madame ou mademoiselle la journaliste Ndiab Biteye, avancer que le prix du riz n’a pas connu de variation, du moment que, dans son quartier et pour certaines variétés, on en achète le kilo à 800 f, depuis 5 ans au moins.

S’était elle simplement trompée sur les chiffres, comme ses collègues le subodoraient ? Non, soutenait-elle mordicus. Faudrait il àlors l’obliger à aller faire un tour au Ministère du Commerce ?

En tout cas, jusqu’à la fin du débat; Ndiab soutiendra que ce prix s’applique depuis au moins 5 ans dans leur coin.

 


Sébé

Tags

Vérifier aussi

maxresdefault

GO : Le professeur Dione qualifie Sonko de « génie » politique

Quand l’université lâche la craie pour constater l’évidence : Sonko, phénomène non identifié. Cela arrive …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved