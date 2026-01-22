GO : La journaliste Ndiab Biteye fait son Ndioudj….Ndiab

Partager Facebook

Il faut croire que les écoles de formation des journaliste, doivent avoir des programmes différents dans notre pays.

Des chiffres et des lettres? Tout le monde se f…de l’authenticité, pourvu simplement que ce soit ressemblant, puisque, paresseux, les Sénégalais ne se donneront jamais la peine d’aller vérifier à la base.

Ainsi, il y a quelques jours, dans un débat de journalistes portant sur le prix du riz au Sénégal, nous avons eu la surprise d’entendre madame ou mademoiselle la journaliste Ndiab Biteye, avancer que le prix du riz n’a pas connu de variation, du moment que, dans son quartier et pour certaines variétés, on en achète le kilo à 800 f, depuis 5 ans au moins.

S’était elle simplement trompée sur les chiffres, comme ses collègues le subodoraient ? Non, soutenait-elle mordicus. Faudrait il àlors l’obliger à aller faire un tour au Ministère du Commerce ?

En tout cas, jusqu’à la fin du débat; Ndiab soutiendra que ce prix s’applique depuis au moins 5 ans dans leur coin.

Sébé