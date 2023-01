GO : La mère-maire milliardaire citée dans une affaire de détournement (Madame Yaye Fatou Diagne)

Madame Yaye Fatou Diagne, maire de Ngathie Naoudé ( franchement je ne sais où se trouve cette commune ), n’en est pas moins une mère millionnaire. Rien qu’après son dernier divorce avec Ahmeth Niasse, elle a obtenu de la justice une pension alimentaire de 2 millions de francs réguliers pour ses enfants.

Mais ce n’ est pas de cela que nous allons parler aujourd’hui. Celle qui se définit elle-même comme une » diègue bou diar » et qui n épouserait que des milliardaires de son rang ( Ahmeth Khalifa Niasse, Serigne Mboup Ccbm..) traverserait actuellement des moments difficiles au sein même de la mairie de Ngathie Nawoube quelle dirige.

A l’origine, une plainte qu’elle avait déposée le 15 janvier dernier contre un certain Babacar Ndong, son assistant communautaire et responsable des marchés à la mairie Elle lui reprocherait d’utiliser de fausses manœuvres pour se faire attribuer des marchés au niveau de la commune, et même réussi à se faire virer un montant de plus de 48 millions FCFA par le Trésor public.

Ce que ne voudra pas du tout entendre l’ intéressé. En bon gentleman sénégalais, Babacar voudra bien reconnaître les faits qui lui sont imputés. Mais en retour, précisera avoir agi en parfaite intelligence avec sa patronne. Pire, il l’enfoncera en avouant que madame le maire lui avait sciemment signé les contrats avec sa société écran au nom de BND, et même un PV de réception des travaux, ce qui a convaincu le Trésor public à lui virer l’argent sans que les travaux n’aient jamais été entamés. Donc, « yaaka » redormir, , comme on dit à Abidjan.

En attendant, s’annonce un autre grand deal qui risque de nous retenir à la maison tout l’hiver », en même temps que le dénouement de l’affaire des indexés de la Cour des Comptes, « so Allah diaby « .