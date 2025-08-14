GO Le Dr Mbow a fini d’ausculter Sonko

Partager Facebook

Dès que le leader du Pastef rencontre le député Abdou Mbow, qu’est-ce qu’il lui demande en premier lieu ! Vous n’avez pas fait attention ? Je vous le donne da s le mille:

« Abdou !, arrête toi aussi ! Pourquoi ne peux tu pas cesser ce petit jeu, et faire comme tout le monde. Pourquoi veux tu te compliquer la vie avec des discours auxquels tu ne comprends pas grand-chose? ? Pourquoi te fatiguer à poser des questions que tu ne maîtrises pas ?

Et l’histoire de continuer son petit cours de chemin. Sauf que cette fois, Sonko a virtuellement marqué des points. On ne peut vraiment pas critiquer le leeader des patriotes pour ses remarques acerbes.

Pour Abdou Mbow qui joue maintenant au psy, Sonko a un « problème psychologique compliqué » avec la vérité… ».

Nous, on veut bien. Ca doit être légèrement possible

Mais….Où le « p’tit gabonais » a t’il déjà-vu des « problèmes psychologiques » simples ?

Sébé